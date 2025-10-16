BIST 10.371
Türkiye ve İngiliz ordusundan kritik görüşme

Türkiye ve İngiliz ordusundan kritik görüşme

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyetin çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI, ORGENERAL KADIOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na resmi ziyarette bulundu."

