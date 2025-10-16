BIST 10.371
Hakkari'de 50,5 kilogramlık bal kabağı yetiştirildi

Hakkari'de bir çiftçi ve kızı tarafından 50,5 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirildi.

Hakkari Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, çiftçi Hacı Osman Salim'in yaşadığı köyde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in desteğiyle kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde açılan sondaj kuyusundan suyun çıkarılması sağlandı.

Kuyudan temin edilen su ile bahçesini sulama imkanı bulan Salim, kızının da desteğiyle 50,5 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi.

Ağırlığıyla Hakkari'deki en yüksek verim

Bal kabağı, ağırlığıyla kentte bugüne kadar elde edilen en yüksek verim olarak kayıtlara geçti.

Vali Çelik, bal kabağıyla valiliğe gelen Salim ve kızını makamında kabul ağırladı, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bal kabağı, öğrenciler için tatlı yapılması için Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na bağışlandı.

