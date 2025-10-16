BIST 10.371
DOLAR 41,90
EURO 48,99
ALTIN 5.823,36
HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta bıçaklı saldırıda yaralanan hamile kadının bebeği öldü



Şırnak'ın Silopi ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.

Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Irak uyruklu J.M.B.B ile M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Kaçan şüpheli M.Ö, ekiplerin 2 İHA desteğiyle yürüttüğü çalışma sonucu ilçeye bağlı Çiftlikköyü'nde saklandığı yerde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

