Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti

Batman’ın Kardelen Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 77 yaşındaki yatalak hasta Abdülmenaf Görnü hayatını kaybetti, 14 kişi ise dumandan etkilendi.

Batman’da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

Kardelen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede yaşayan 77 yaşındaki yatalak hasta Abdülmenaf Görnü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında, dumandan etkilenen 14 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.