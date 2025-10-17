BIST 10.371
Mazlum Abdi: SDG, Suriye ordusuna entegre edilecek

PKK’nın silah bırakma kararına rağmen süreçte oyalama taktiği izleyen YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurdu.

PKK'nın silah bırakma kararına rağmen aylardır Suriye'deki anlaşmayı oyalayıp silah bırakmayan terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SUVEYDA VE SURİYE KIYILARINDAKİ OLAYLARI GEREKÇE GÖSTERDİ

Abdi, bugüne kadar anlaşmanın uygulanmama sebebi olarak Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayları gerekçe gösterdi.

BAKAN GÜLER İZİN VERMEYECEĞİZ DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün yaptığı açıklamada, başta Suriye olmak üzere bölgede hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin verilmeyeceğinin altını çizmiş ve "PKK ve tüm grupları derhal terör faaliyetlerine son vermeli" demişti.

Yaşananların gölgesinde Mazlum Abdi'nin ön anlaşmayı duyurması dikkat çeken.

MAZLUM ABDİ: SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYON KONUSUNDA ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI

PKK/YPG'nin elebaşlı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Abdi, anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler alacaklarını belirtip, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na entegre edileceğini kaydeden Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere yol açtığını söyledi.

Suriyelilerin anlaşması durumunda ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da belirtti.

