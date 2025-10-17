BIST 10.371
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın muhtemelen 19 Ekim Pazar günü açılacağını söyledi.

Saar, İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) bu yıl 11'incisini Napoli kentinde düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"na katıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İsrailli Bakan, forum sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerin kendisiyle de koordineli olarak yürütülüyor. Bu nedenle muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun mümkün olması için her şey yapılır." ifadelerini kullandı.

Saar, "Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması, (ABD Başkanı Donald) Trump planının temel unsurlarıdır ve uygulanmalıdır." dedi.

Forumdaki konuşmasında da İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze’de ateşkes planının başarısının tam olarak uygulanmasına bağlı olduğunu savundu.

Saar, 19 esirin cenazesinin halen Hamas'ın elinde olduğunu ve Hamas'ın bunları kendilerine teslim etmeyerek anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürdü.

İsrailli Bakan, Arap ya da Müslüman devletlerle ilişkilerini normalleştirme ve barış sağlanması gibi imkanlardan vazgeçmeyeceklerini de söyledi.

Saar, İran'a yeniden saldırmayacaklarını iddia etti.

- İsrailli Bakan, Napoli'de protesto edildi

Napoli kentinde katıldığı MED Akdeniz Diyalog Forumu’nda, İsrailli Bakan için geniş güvenlik önlemleri alındı. Saar’ın konuşma yaptığı salona normale göre az kişinin alındığı öğrenildi.

"Soykırım suçlusu Napoli'de" çağrısıyla yapılan protestoda, Saar'ın kente ve İtalya'ya gelmesine sert tepki gösterildi.

Protestoda, "Siyonist Bakan şehrimizden defol" sloganları atılırken, İtalyan hükümeti de İsrail'in suç ortağı olmakla suçlandı.

