Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı

Çetelerle ilgili yaptıkları haberlerla dikkat çeken Onlar TV programcıları gazeteci Şule Aydın ile gazeteci Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğu ortaya çıktı.

Gelişmeyi, gazeteci Şule Aydın, bugünkü Onlar yayınında paylaştı.

"Önümüzdeki yıllarda terörden daha çok konuşacağımız şey sokak çeteleri" dedi ve ardından aldıkları saldırı tehditlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu. Ortak fikirde değildik, ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün biz bir suç duyurusunda bulunduk, Murat ve ben... Bu bilgiyi, haberi size emanet etmek istiyoruz. Bir emanetimiz de savcılığa, biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet"