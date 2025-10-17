BIST 10.338
DOLAR 41,95
EURO 49,16
ALTIN 5.878,36
HABER /  MEDYA

Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı

Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı

Çetelerle ilgili yaptıkları haberlerla dikkat çeken Onlar TV programcıları gazeteci Şule Aydın ile gazeteci Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Gelişmeyi, gazeteci Şule Aydın, bugünkü Onlar yayınında paylaştı.

"Önümüzdeki yıllarda terörden daha çok konuşacağımız şey sokak çeteleri" dedi ve ardından aldıkları saldırı tehditlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu. Ortak fikirde değildik, ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün biz bir suç duyurusunda bulunduk, Murat ve ben... Bu bilgiyi, haberi size emanet etmek istiyoruz. Bir emanetimiz de savcılığa, biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet"

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama
Maduro, Trump'ın CIA'ye talimatının nedenini açıkladı
Maduro, Trump'ın CIA'ye talimatının nedenini açıkladı
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti
Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti
Mazlum Abdi: SDG, Suriye ordusuna entegre edilecek
Mazlum Abdi: SDG, Suriye ordusuna entegre edilecek
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak"
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: "Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak"
Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli Merve'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli Merve'nin gelinlik hayali gerçek oldu
Burcu Köksal bombası! AK Parti'ye mi geçiyor?
Burcu Köksal bombası! AK Parti'ye mi geçiyor?
Şırnak'ta bıçaklı saldırıda yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Şırnak'ta bıçaklı saldırıda yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Beşiktaş'ta divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu
Beşiktaş'ta divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu
Fenerbahçe, Bayern Münih'i eli boş gönderdi
Fenerbahçe, Bayern Münih'i eli boş gönderdi
Kastamonu'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı
Kastamonu'da devrilen tırda sıkışan sürücü yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı