BIST 10.338
DOLAR 41,95
EURO 49,16
ALTIN 5.878,36
HABER /  SPOR

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Abone ol

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunus Akgün'e dev talip! Ara transfer döneminde kadroya alacak
Yunus Akgün'e dev talip! Ara transfer döneminde kadroya alacak
Can Holding'e ikinci soruşturma! Yeni gözaltılar var
Can Holding'e ikinci soruşturma! Yeni gözaltılar var
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Orban'dan Trump-Putin görüşmesi ile yorum: Hazırız
Orban'dan Trump-Putin görüşmesi ile yorum: Hazırız
Altına rekor dayanmıyor altın son 5 yılın en güçlü haftalık yükselişinde
Altına rekor dayanmıyor altın son 5 yılın en güçlü haftalık yükselişinde
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama
Maduro, Trump'ın CIA'ye talimatının nedenini açıkladı
Maduro, Trump'ın CIA'ye talimatının nedenini açıkladı
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti
Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti
Mazlum Abdi: SDG, Suriye ordusuna entegre edilecek
Mazlum Abdi: SDG, Suriye ordusuna entegre edilecek