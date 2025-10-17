Yunus Akgün'e dev talip! Ara transfer döneminde kadroya alacak

İtalyan Serie A ekibi Atalanta, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ün transferi için devreye girdi.

İtalyan Serie A ekibi Atalanta, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ün transferi için devreye girdi. Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Yunus'u liste başına koydu. Ademola Lookman'ın takımdan ayrılması durumunda Atalanta'nın bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

ATALANTA TALİP OLDU

Foot Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta, 25 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün için devreye girdi. İtalyan ekibinin, kadrosundaki boşlukları güçlü halkalar ile doldurmak istediği ve bu doğrultuda Yunus Akgün'e liste başındaki isimlerden biri olarak yer verdiği belirtildi.

GALATASARAY'IN YUNUS KARARI

Haberde, Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü kolay koaly bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ademola Lookman'ın transferinde kolaylık sağlanması karşılığında ayrılığa izin verebileceği de aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 26 gole katkı yapan Yunus Akgün, bu sezon ise forma giydiği 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.