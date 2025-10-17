BIST 10.338
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de 5 siyasi parti grubunu ziyaret etti

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, anneannesi Aynur Akıncılar ve ailenin avukatı Ersan Barkın, TBMM'de 5 siyasi partinin grubunu ziyaret etti.

Minguzzi ailesi ve ailenin avukatı, önce CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüştü. Günaydın, görüşmenin ardından anne Minguzzi'ye her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Minguzzi ailesi ve ailenin avukatı, ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i ziyarette bulundu.

Çömez, burada yaptığı konuşmada, ailenin hukuk ve insanlık mücadelesi verdiğini, bu mücadelede herkese örnek olduğunu söyledi.

Ailenin avukatı Barkın'a, davayı aldığı için teşekkür eden Çömez, "Partim, grubumuz adına söz veriyorum, vereceğiniz her türlü hukuk mücadelesinde ve siyasi mücadelede hem parlamentoda hem dışarıda hem ekranlarda hem de kamuoyunda yanınızda olacağımın teminatını veriyorum. Aksi halde biz bu ülkeyi kurtaramayız, yavrularımıza güvenli bir ülke emanet edemeyiz." diye konuştu.

Aile, daha sonra AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın yanı sıra Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ile görüştü.

Anne Minguzzi, daha sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti. Ziyarette, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük de yer aldı.

MHP'li Öztürk, anne Minguzzi'ye, "Biz, sizinle beraberiz. Her türlü mücadelede yanınızdayız, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Ziyaretlerin ardından TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapan Yasemin Akıncılar Minguzzi, bugüne kadar çok büyük bir mücadele verdiklerini anlattı.

Anne Minguzzi, oğlunun öldürülmesine ilişkin davanın 21 Ekim'deki duruşmasına herkesi davet ederek "Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur, sesimizi daha çok duyururuz. İnşallah iyi bir kararla bir sonuç alacağız oradan. Beklentimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Anne Minguzzi, bütün Türkiye'den kendisine destek mesajları geldiğini söyleyerek herkese teşekkür etti.

Ailenin avukatı Barkın da "Bugün TBMM'de bulunma sebebimiz, yeni yasama yılında, 11. Yargı Paketi ya da müstakilen bir yargı düzenlemesiyle belli suçlar bakımından çocukların da yetişkinler gibi yargılanabilmesinin önünü açacak bir yasal düzenleme beklentisi." dedi.

