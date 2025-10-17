Bakan Kurum açıkladı: 2028'e kadar düzensiz atık oluşumu önlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025- 2035 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025- 2035 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği ‘2025 - 2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı hazırladık” dedi.

Plan kapsamında Sıfır Atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek. 2028 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan orta vadeli eylem planı kapsamında düzensiz döküm sahalarına atık kabulü sonlandırılacak. 2031 yılından itibaren, ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderimi sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı (2025-2035) hazırlandı. Türkiye’nin atık yönetimi strateji ve politikalarını geliştirmek amacıyla hazırlanan plan, sınırlı miktardaki kaynakların verimli kullanılması, atık üretiminin azaltılması, oluşan atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil edilmesi ile geri kazanımı mümkün olmayan atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesine yönelik prensipleri içeriyor. Plan, ülkemizin atık yönetiminde uluslararası standartlarla uyumlu, sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temelini oluşturuyor.

Planın detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği ‘2025 - 2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı hazırladık” mesajını verdi.

BÖLGELERİN COĞRAFİ KOŞULLARI VE DEMOGRAFİK YAPISI İNCELENDİ

Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı kapsamında, ilk olarak atık türleri ve yönetimine dair mevcut durum tespiti yapılarak saha çalışmaları gerçekleştirildi. Hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla, elde edilen veriler baz alınarak, coğrafi koşullar, atık karakterizasyonu, demografik durum ve ekonomik araçlar göz önünde bulundurularak 2035 yılına kadar planlama stratejileri oluşturuldu. Her bir bölgedeki tesis tipi, seçilecek teknolojiler ve atık potansiyeli analiz edildi. 2035 yılına kadar belediye atıkları, geri kazanılabilir atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları miktarları için modelleme yapıldı. Atık miktarı artışına bağlı olarak ihtiyaç duyulacak tesis kapasiteleri belirlendi. Ayrıca, 2035 yılına kadar atık yönetimine yönelik yatırımlar ve finansman ihtiyaçları oluşturuldu.

DÜZENSİZ DÖKÜM SAHALARINA ATIK KABULÜ SONLANDIRILACAK

Atık Yönetim Stratejileri, kısa, orta ve uzun vadede projelendirildi. Kısa vadede; yıl sonuna kadar Sıfır Atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek. Orta vadede yapılacak çalışmalarda, 2028 yılı sonuna kadar atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanılacak. Düzensiz döküm sahalarına atık kabulü sonlandırılacak. Döngüsel ekonomiye geçişin izlenmesi çalışmalarına başlanılacak. 2031 yılından itibaren, ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderimi sağlanacak. Uzun vadede ise 2035 yılında belediye atığının en az yüzde 60’ının geri kazanılması, atık yönetiminde ekonomik araçların geliştirilmesi sağlanacak.