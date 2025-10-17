Galatasaray'da iki önemli eksik! Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Savunmada 2 önemli eksik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yarınki müsabakada yararlanamayacak.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.

Ligde son 8 deplasman maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligde 16 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

Sekiz maçta 20 gol atıp, 3 gol yedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı.

Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin (2) ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Hafta içinde Bodo/Glimt'i konuk edecek

Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu-lacivertliler karşısında deplasmanda verecek sarı-kırmızılı ekip, sonrasında "Devler Ligi"nde sahne alacak.

Şok Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, üçüncü haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabasını kazanarak Bodo/Glimt karşılaşmasına moralli çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un UEFA Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek Başakşehir müsabakasında milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını dinlendirmesi veya az süre vermesi bekleniyor.