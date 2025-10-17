TBMM yeni radar ve hız sınırını görüştü: Trafik cezalarında yeni dönem

Trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla yapılan cezalardaki yeni düzenlemeler TBMM'de ele alınmaya başlandı. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde radar ve hız sınırı tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu trafik cezalarına yönelik düzenlemeler görüşülmeye başlandı. Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan radar cezalarına yönelik düzenlemeler muhalefet kesiminden eleştirildi. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bu düzenlemenin amacının ceza gelirini artırmak değil trafik güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle beraber trafikte artık radar bilgilendirmesi yapılacak. Trafikte öncelikli araçlara yol vermeme, hız sınırı, kavga için araçtan inme gibi durumlarda yaptırımlar ağırlaşacak.



"GİZLİ UYGULAMA YOK, RADARLAR AÇIKLANACAK"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Gizli veya şeffaf olmayacak şekilde hiçbir uygulama yapılmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmayla önümüzdeki dönemde gidilecek güzergahta kaç tane radar uygulaması olduğu vatandaşlarımızla paylaşılacaktır." dedi.

Yüksel, TBMM Genel Kurulunda görüşülen trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yargı Reformu Stratejisi'nde ceza adaleti sisteminde caydırıcılığı artıracak yeni hükümlerin getirilmesine yönelik hedefin yer aldığını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Buna göre, trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımlarının, caydırıcılık ilkesi göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesinin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi ve trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması yer almaktadır. Yargı Reformu Stratejisi'nde bu şekilde bunlar yazılıdır. Bu hedefler konusunda bu teklifin hazırlandığını görüyoruz."

"AMACIMIZ CAN KAYIPLARINI YÜZDE 50 AZALTMAK"

Düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğuna yönelik soruyu yanıtlayan Yüksel, "Amacımız ülkemizde 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 oranında azaltmak ve 2050 yılına kadar da ülkemizde can kaybının hiç yaşanmadığı güvenli bir trafik sistemine kavuşturmak." dedi.

Yüksel, trafik kazalarının azaltılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından trafik kazalarının "önlenebilir bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edildiğini bildirdi.

Trafik denetimleri önemli oranda arttırılmasına rağmen 2024'te bir önceki yıla göre sadece 197 daha az can kaybı gerçekleştiğine dikkati çeken Yüksel, bunun Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan idari yaptırımların "caydırıcı olmadığı" sonucunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cüneyt Yüksel, şöyle konuştu:

"Karayolu trafik güvenliğini arttırmak ve caydırıcılığı sağlamak, özellikle trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığını arttırmak, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, trafik kazalarının neden olduğu sosyoekonomik kayıpların önlenmesi, çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla bu kanunda bu değişikliklerin yapılması ihtiyacı hasıl olduğunu görüyoruz. Bu sayede sürücülerin trafik kural ihlallerine yönelik davranış biçimlerinin olumlu yönde değiştirilerek her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturarak bütüncül bir trafik kültürü inşa edilmesi de amaçlanmaktadır."