Rock müziğin efsanelerinden Ace Frehley hayatını kaybetti

Rock müziğin efsanevi gruplarından Kiss'in kurucusu ve gitaristi Ace Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti. Eylül ayında stüdyosunda yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Frehley, haftalardır tedavi görüyordu.

Abone ol

1973'te kurduğu Kiss grubuyla, makyajlı sahne şovları ve enerjik gitar sololarıyla dünya çapında üne kavuşan Ace Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Eylül sonunda stüdyosunda yaşadığı talihsiz düşme sonucu beyin kanaması geçiren Frehley, haftalardır New Jersey'deki bir hastanede tedavi görüyordu.

1951 doğumlu efsane müzisyen, 1973'te Paul Stanley, Gene Simmons ve Peter Criss ile kurduğu Kiss'in ilk dokuz albümünde vazgeçilmez bir rol oynamış, makyajlı sahne şovları ve enerjik sololarıyla milyonları büyülemişti.

'YERİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK BİR ROCK ASKERİYDİ'

Grup üyeleri, "O, grubun kuruluşunda ve tarihinde önemli ve yeri değiştirilemeyecek bir rock askeriydi. Her zaman Kiss'in mirasının bir parçası olacak" diyerek acıyı paylaştı.

Ailesi ise duygusal bir veda mesajıyla hayranları yasa boğdu:

"Tamamen yıkıldık ve kalbimiz kırık. Son anlarında onu sevgi, huzur ve duygu dolu bir şekilde sarmaladık. Onun bütün güzel anılarını, kahkahalarını ve iyiliğini andık."