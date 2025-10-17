BIST 10.248
DOLAR 41,95
EURO 49,15
ALTIN 5.847,18
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de kıyım! Sadettin Saran o 4 ismin daha fişini çekti

Fenerbahçe'de kıyım! Sadettin Saran o 4 ismin daha fişini çekti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğinde kulüp içi yenilenme sürüyor. Sarı-lacivertliler, A Takım scout ekibinde yer alan dört isimle yollarını ayırdı.

Abone ol

Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında A Takım scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıklarla birlikte kulüpte teknik yapılanma süreci yeniden şekilleniyor.

YENİ YÖNETİMLE DEĞİŞİM RÜZGARI

Başkan Sadettin Saran yönetiminde kulüp içinde başlayan yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Futbol operasyonlarının her alanında revizyon hedefleyen yönetim, teknik ve idari kadrolarda kapsamlı değişikliklere gidiyor.

DAHA ÖNCE İKİ İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILMIŞTI

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollar ayrılmıştı. Ayrıca futbol A Takımı kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası anket paylaştı yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
Merkez Bankası anket paylaştı yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
Resul Dindar Nassa Cossa'da hayranlarıyla buluşuyor
Resul Dindar Nassa Cossa'da hayranlarıyla buluşuyor
Trump, Putin'i Zelenskiy ile görüşmek için nasıl ikna etti? Kritik füze detayı
Trump, Putin'i Zelenskiy ile görüşmek için nasıl ikna etti? Kritik füze detayı
TBMM yeni radar ve hız sınırını görüştü: Trafik cezalarında yeni dönem
TBMM yeni radar ve hız sınırını görüştü: Trafik cezalarında yeni dönem
Eski Japonya Başbakanı Murayama Tomiiçi hayatını kaybetti
Eski Japonya Başbakanı Murayama Tomiiçi hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de 5 siyasi parti grubunu ziyaret etti
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de 5 siyasi parti grubunu ziyaret etti
Bakan Kurum açıkladı: 2028'e kadar düzensiz atık oluşumu önlenecek
Bakan Kurum açıkladı: 2028'e kadar düzensiz atık oluşumu önlenecek
Aileleri ayağa kaldırdı! O bebek ürününe 3 bini aşkın dava yağdı
Aileleri ayağa kaldırdı! O bebek ürününe 3 bini aşkın dava yağdı
Galatasaray'da iki önemli eksik! Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Galatasaray'da iki önemli eksik! Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Onkolojide hedefe yönelik tedavi: Akıllı ilaçlar ve immünoterapi
Onkolojide hedefe yönelik tedavi: Akıllı ilaçlar ve immünoterapi
Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"
Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak