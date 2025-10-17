Trump'ın eski danışmanı Bolton'a 18 suçlama

ABD'de Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, evine düzenlenen FBI aramasının ardından iddianame hazırlandı. Bolton'a, "gizli bilgileri yasa dışı muhafaza etme ve paylaşma" gerekçesiyle tam 18 ayrı suçlama yöneltildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında iddianame hazırlandı.

18 AYRI SUÇLAMA

CNN'in ismi paylaşılmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, daha önce Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) evini aradığı Bolton'a "gizli bilgileri yasa dışı muhafaza etme ve paylaşma" gerekçesiyle 18 suçlama yöneltildi.

Bolton'ın, Greenbelt bölgesinde federal mahkeme yetkililerine "teslim olması" bekleniyor.

Trump'ın önceki başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Bolton'ın, o dönem gizli bilgileri e-posta aracılığıyla eşi ve kızıyla paylaştığı iddia ediliyor.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.