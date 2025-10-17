BYD'den dev geri çağırma! Batarya ve motor sorunu tespit edildi
Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, elektrikli araçlarındaki motor ve batarya sorunu nedeniyle geri çağırma açıkladı. Elektrikli araç devi, Eylül ayında 18 ayın ilk aylık satış düşüşünü yaşayarak Çin'in en çok satan markası unvanını kaybetmişti.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli şirketin küresel çapta büyüme yarışında kalite kontrolünü ön plana çıkararak, teknik arızalar nedeniyle kritik iç pazarındaki 115 binden fazla aracı geri çağırıyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine görte hem hibrit hem de saf elektrikli modelleri hedef alan iki ayrı düzenleyici işlem, Shenzhen merkezli BYD'nin Çin'de yoğun bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalması ve hükümetin maliyetleri düşürmek için aceleyle olası kalite tavizleri konusunda endişe duymasına neden olmasıyla birlikte geldi.
Düzenleyici kurum tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, geri çağırmalar Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin resmi soruşturmalarının ardından gerçekleşti.
BATARYA VE MOTOR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA YAPILDI
Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.