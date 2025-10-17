BIST 10.087
Ekmek almaya giden kuzenleri vurdu! Aracı ateşe verip intihar etti

Anadolu Ajansı
Mersin'den son gelen haber korkunç! Tarsus ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi av tüfeğiyle bir çocuğu öldürüp bir genci yaraladı. Park halindeki otomobil de ateşe veren kişi aynı silahla intihar etti.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yasin Ataş (59), 33 BBZ 280 plakalı ciple ekmek almaya giden Mustafa Aktaş (22) ve kuzeni Emir Ali Aktaş'a (13) av tüfeğiyle ateş açtı.

Olay yerinde bulunan park halindeki otomobilini de ateşe veren Ataş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ekmek almaya giden kuzenleri vurdu! Aracı ateşe verip intihar etti - Resim: 0

Sağlık ekipleri, Emir Ali Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan Mustafa Aktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Emir Ali Aktaş ve Yasin Ataş'ın cenazeleri hastane morguna götürüldü.

