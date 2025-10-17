BIST 10.178
DOLAR 41,95
EURO 49,07
ALTIN 5.832,81
Zabıta ekipleri denetimde yakaladı! 1 Ton bozulmuş et imha edildi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde yaklaşık 1 ton bozulmuş et ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Ticaret Merkezi Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

1 TON BOZUK ET TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde, tüketime sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş yaklaşık 1 ton et tespit edildi.

ETLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından çöp merkezine götürülerek imha edildi.

Etlerin bulunduğu depolar, ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşletme sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

