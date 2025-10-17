BIST 10.178
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı

Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı

Eskişehir’de bir markette 5 yaşındaki oğlunu tekmeleyerek darp eden baba, sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı.

Eskişehir’de bir markette 5 yaşındaki çocuğunu tekmelediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan 49 yaşındaki Cengiz E., adliyeye sevk edildi.

Emniyette verdiği ifadede, çocuğunun çok hareketli olduğunu ve markette ani bir öfkeyle çocuğunu tekmelediğini söyleyen Cengiz E., pişman olduğunu belirtti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin aile üzerinde inceleme başlattığı öğrenildi.

