İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...
İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı.Abone ol
Rafetpaşa Mahallesi'nde önceki gün eşi İzadiye Teker'i (69) tabancayla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Rüstem Teker'in (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Teker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Rüstem Teker, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İzadiye Teker'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.
İzadiye Teker'in cenazesi, dün Doğançay Mezarlığı'nda defnedilmişti.
Rüstem Teker'in ifadesinde, lenf kanseri olan eşinin 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu, eşiyle sıklıkla tartıştıklarını söylediği öğrenilmişti.