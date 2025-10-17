BIST 10.178
DOLAR 41,95
EURO 49,07
ALTIN 5.832,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...

İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı.

Abone ol

Rafetpaşa Mahallesi'nde önceki gün eşi İzadiye Teker'i (69) tabancayla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Rüstem Teker'in (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Teker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu... - Resim: 0

NE OLMUŞTU?

Rüstem Teker, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İzadiye Teker'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İzadiye Teker'in cenazesi, dün Doğançay Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Rüstem Teker'in ifadesinde, lenf kanseri olan eşinin 6 yıldır tedavi gördüğünü, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu, eşiyle sıklıkla tartıştıklarını söylediği öğrenilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı
Emeklilik, emlak vergisi, araç alım-satım vergisi... Abdullah Güler kritik ekonomi düzenlemelerini açıkladı
Emeklilik, emlak vergisi, araç alım-satım vergisi... Abdullah Güler kritik ekonomi düzenlemelerini açıkladı
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Umre turu iptal olan Kayserili gurbetçi, Hollanda'dan Suudi Arabistan'a motosikletiyle gitti
Umre turu iptal olan Kayserili gurbetçi, Hollanda'dan Suudi Arabistan'a motosikletiyle gitti
Kuyumcuya sahte altın satarken yakalanan kadın tutuklandı
Kuyumcuya sahte altın satarken yakalanan kadın tutuklandı
Bülent Arınç'tan Mehmet Haberal açıklaması: Aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım
Bülent Arınç'tan Mehmet Haberal açıklaması: Aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım
Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"
Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"
Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı
Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı
THY'den Avrupa'daki pazarını güçlendirecek yeni anlaşma
THY'den Avrupa'daki pazarını güçlendirecek yeni anlaşma
İsrail ordusu Kudüs'te saldırdı 2 Filistinli yaralandı
İsrail ordusu Kudüs'te saldırdı 2 Filistinli yaralandı
Ekmek almaya giden kuzenleri vurdu! Aracı ateşe verip intihar etti
Ekmek almaya giden kuzenleri vurdu! Aracı ateşe verip intihar etti