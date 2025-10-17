Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak
"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta oyuncu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da tören düzenlenecek.
Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.