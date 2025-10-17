BIST 10.178
DOLAR 41,95
EURO 49,07
ALTIN 5.832,81
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Abone ol

Usta oyuncu için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da tören düzenlenecek.

Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında yeni karar belli oldu!
Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında yeni karar belli oldu!
Zabıta ekipleri denetimde yakaladı! 1 Ton bozulmuş et imha edildi
Zabıta ekipleri denetimde yakaladı! 1 Ton bozulmuş et imha edildi
İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...
İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı
Emeklilik, emlak vergisi, araç alım-satım vergisi... Abdullah Güler kritik ekonomi düzenlemelerini açıkladı
Emeklilik, emlak vergisi, araç alım-satım vergisi... Abdullah Güler kritik ekonomi düzenlemelerini açıkladı
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Umre turu iptal olan Kayserili gurbetçi, Hollanda'dan Suudi Arabistan'a motosikletiyle gitti
Umre turu iptal olan Kayserili gurbetçi, Hollanda'dan Suudi Arabistan'a motosikletiyle gitti
Kuyumcuya sahte altın satarken yakalanan kadın tutuklandı
Kuyumcuya sahte altın satarken yakalanan kadın tutuklandı
Bülent Arınç'tan Mehmet Haberal açıklaması: Aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım
Bülent Arınç'tan Mehmet Haberal açıklaması: Aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım
Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"
Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"
Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı
Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı