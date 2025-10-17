Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında yeni karar belli oldu!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u affetmeye hazırlanıyor. Her iki futbolcunun da hatalarından ders çıkardıkları öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sözcü'nün haberine göre, Samsunspor maçında soyunma odasında yaşanan tartışma sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can ile, oyuna alınmadığı için teknik ekibe tepki gösteren Cenk Tosun'a af kapısı açılıyor.

"ÜZGÜNÜZ" DEDİLER, PİŞMANLIKLARINI İLETTİLER

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yönetime pişmanlıklarını dile getirerek, "Üzgünüz, hatamızın farkındayız" dediği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayını aldıktan sonra iki futbolcuya ikinci bir şans vermeyi planlıyor. İkilinin önümüzdeki haftalarda takıma yeniden katılması bekleniyor.

SADETTİN SARAN: BEN DE BİR BABAYIM

Başkan Sadettin Saran, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili, "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben onları seviyorum, cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım" demişti.