Tolga Güleç sahnede kaza geçirdi! Oyunu acı içinde tamamladı...

Başarılı oyuncu Tolga Güleç, yeni tiyatro oyunu Sil Baştan'ın galasında sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Performansı sırasında yaşanan olayda Güleç’in bacağına çivi saplandı, ancak deneyimli oyuncu acısına rağmen oyunu yarıda bırakmadı.

Caddebostan’da sahnelenen “Sil Baştan” tiyatro oyununun galasında seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Günaydın'dan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Tolga Güleç, rolü gereği sahnede yer alan masayı kaldırıp yere attığı sırada, masadan fırlayan bir çivi bacağına saplandı.

Büyük acı yaşamasına rağmen sahneyi terk etmeyen Güleç, oyunu profesyonelce tamamladı. Seyirciler, yaşanan kazayı perde kapandıktan sonra öğrendi. Başrollerini Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu’nun paylaştığı oyun, bir çiftin ilişkilerinde yaşadığı iniş çıkışları mizahi bir dille ele alıyor. İlk gösterimiyle büyük ilgi gören oyunda yaşanan bu talihsiz olay, seyirciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Final sahnesini acı içinde oynayan Tolga Güleç, ışıklar kapandıktan sonra topallayarak sahneden ayrıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Bacağına saplanan çivinin çıkarılması için hastanede müdahale edilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sanat camiasından birçok isim, sosyal medyada Tolga Güleç’e geçmiş olsun mesajları gönderdi. Oyun sırasında yaşadığı ciddi kazaya rağmen performansını tamamlayan Tolga Güleç, sahne disiplinini bir kez daha kanıtladı. Seyirciler, oyuncunun profesyonelliğini ayakta alkışladı.