BIST 10.178
DOLAR 41,95
EURO 49,07
ALTIN 5.832,81
HABER /  GÜNCEL

Sırrı Süreyya Önder'in kızı, babasından kalan mirası açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in kızı, babasından kalan mirası açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının ardından çıkan "mal varlığı" iddialarına cevap verdi. Kandemir, babasından kendisine kalan mirasın detaylarını paylaşarak, "tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir adet Citroen araba" çıktığını açıkladı.

Abone ol

Milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığı tartışmalarına, kızı Ceren Önder Kandemir, T24'te yayımlanan yazısıyla açıklık getirdi.

Babasının bankadaki parasıyla İstanbul'da 1+1 bir ev dahi alamayacağını söyleyen Kandemir, kirada oturduklarını ve ortaya atılan tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kandemir, babasından kendisine kalan mirasın ayrıntılarını da şu sözlerle paylaştı:

"Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım. Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi."

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacak
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacak
2,5 saat telefonda görüştü! Putin, Trump ile görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı
2,5 saat telefonda görüştü! Putin, Trump ile görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı
Şarkıcı Sefo kendi şarkısını duyunca bornozla balkona çıktı...
Şarkıcı Sefo kendi şarkısını duyunca bornozla balkona çıktı...
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında yeni karar belli oldu!
Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can ve Cenk Tosun hakkında yeni karar belli oldu!
Zabıta ekipleri denetimde yakaladı! 1 Ton bozulmuş et imha edildi
Zabıta ekipleri denetimde yakaladı! 1 Ton bozulmuş et imha edildi
İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...
İzmir'de karısını silahla öldüren zanlının ifadesi şaşırttı! Psikolojisi bozuktu...
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı
Markette 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyen 'baba' tutuklandı
Emeklilik, emlak vergisi, araç alım-satım vergisi... Abdullah Güler kritik ekonomi düzenlemelerini açıkladı
Emeklilik, emlak vergisi, araç alım-satım vergisi... Abdullah Güler kritik ekonomi düzenlemelerini açıkladı
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon! Silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Umre turu iptal olan Kayserili gurbetçi, Hollanda'dan Suudi Arabistan'a motosikletiyle gitti
Umre turu iptal olan Kayserili gurbetçi, Hollanda'dan Suudi Arabistan'a motosikletiyle gitti