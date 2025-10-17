Sırrı Süreyya Önder'in kızı, babasından kalan mirası açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının ardından çıkan "mal varlığı" iddialarına cevap verdi. Kandemir, babasından kendisine kalan mirasın detaylarını paylaşarak, "tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir adet Citroen araba" çıktığını açıkladı.

Abone ol

Milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığı tartışmalarına, kızı Ceren Önder Kandemir, T24'te yayımlanan yazısıyla açıklık getirdi.

Babasının bankadaki parasıyla İstanbul'da 1+1 bir ev dahi alamayacağını söyleyen Kandemir, kirada oturduklarını ve ortaya atılan tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kandemir, babasından kendisine kalan mirasın ayrıntılarını da şu sözlerle paylaştı: