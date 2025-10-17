Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranının belirgin şekilde azaltılacağını vurguladı. Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" dedi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5G ihalesinde en yüksek tekliflerin belli olması hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
"İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANINI BELİRGİN ŞEKİLDE AZALTACAĞIZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130’u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız" ifadelerini kullandı.
"ÖZEL SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK"
Sözlerini sürdüren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" dedi.