BIST 10.244
DOLAR 41,95
EURO 49,00
ALTIN 5.786,83
HABER /  DÜNYA

Putin-Trump ne zaman görüşecek? Kremlin'den açıklama

Putin-Trump ne zaman görüşecek? Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceğini belirterek, "Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." dedi.

Abone ol

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "Putin'in, Trump'ı Orta Doğu'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmek istediğini" kaydetti.

Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Rusya'ya yönelik söyleminin değişmesine ilişkin "İki lider, daha önce de en üst düzeyde doğrudan diyaloğun sürdürülmesini reddetmedi, buna ilgi duyduklarını ve hazır olduklarını açıkladı. Elbette görüşmenin içeriği, basına kapalı kalmalı. İki Başkan arasındaki görüşmenin amacı da bu." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktaran Peskov, "Rus tarafının, bu konudaki pozisyonu Putin tarafından açıkça aktarıldı." dedi.

Peskov, Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuştu.

AB'den olası Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme ihtimaline ilişkin, "Eğer toplantı gerçekleşirse ve Ukrayna'da kalıcı barışa katkı sağlarsa, memnuniyetle karşılarız." açıklamasında bulundu.

Putin-Trump telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı. İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi
Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi
Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi
Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması
Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı
Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı
Turkcell 5G döneminde farkını ortaya koyacak
Turkcell 5G döneminde farkını ortaya koyacak
Gazze'deki hükümet, İsrail'i Filistinlilerin organlarını çalmakla suçladı
Gazze'deki hükümet, İsrail'i Filistinlilerin organlarını çalmakla suçladı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Tolga Güleç sahnede kaza geçirdi! Oyunu acı içinde tamamladı...
Tolga Güleç sahnede kaza geçirdi! Oyunu acı içinde tamamladı...
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak
Sırrı Süreyya Önder'in kızı, babasından kalan mirası açıkladı
Sırrı Süreyya Önder'in kızı, babasından kalan mirası açıkladı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacak
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 1 milyar 709 milyon lira tasarruf sağlanacak