Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi

Son dönemlerde motosiklet çeteleri ve gerçekleştirdiği saldırılar toplumda huzurluğu artırtırdı. Konuya ilişkin iletişim uzmanı Taner Akkuş, dikkat çekici bir öneri sunarak, bu tür olayların önlenmesine yardımcı olabilecek bir çözüm olarak motosiklet kullanıcılarının kasklarında seri numarası bulunması gerektiğini belirtti.

Akkuş’un bu önerisi, sadece yerel bir başarı hikayesi olmakla sınırlı kalmayıp, ulusal düzeyde yaygınlaşma potansiyeline sahip.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde gerçekleştirilecek pilot uygulamalar diğer illere örnek teşkil edebilir ve Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegre edilerek sokak güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayabilir.

“Kask Seri Numarası (QR kodu-çip) Zorunluluğu” ile önlem alabiliriz

Taner Akkuş, önerisini Karayolları Trafik Kanunu’nun 78/1-b maddesine dayandırıyor. Mevcut durumda kask zorunluluğu bulunmakta, ancak seri numarası, QR kodu ya da çip gibi uygulamalarla HTS üzerinden konum belirleme kolaylığı sağlanırsa, kolluk kuvvetlerinin takibi de daha pratik hale gelir. Bu tür önlemler caydırıcılığı mutlaka artıracaktır.

Bu çeteler, motosikletlerin hızını ve manevra kabiliyetini suça dönüştürüyor. Motosikletlerin genel güvenlik önlemleri arasında kask vurgusu yapılırken, bu uygulama önleyici tedbirler aldırabilir. İletişimci Taner Akkuş: “Sokaklar korku değil, özgürlük ve güven alanı olmalı, Uygulama yasalaşırsa; Motosikletli çeteler dünyasını sarsacak! Bu uygulama EGM veritabanıyla entegre olursa, çeteler izini kaybettiremez. Bu strateji, Türkiye’nin huzurunu tesis edebilir.” Vurgusunu yaptı.

Motosiklet Çetelerinin Yükselen Tehdidi: Sokak Saldırılarının Karanlık Yüzü

Motosiklet çeteleri, son yıllarda Türkiye’nin büyük şehirlerinde adeta bir gölge gibi dolaşıyor. İstatistiki verilere göre, 2025 yılının ilk 8 ayında, İçişleri Bakanlığı (Ministry of Interior) raporlarında motosikletle işlenen saldırı olaylarının sayısı 183‘e ulaşmış durumda – bu, geçen yıla kıyasla %50 azalma olsa da, her bir olay toplumun sinirlerini geriyor. Hatırlayın, İstanbul’un Bahçelievler ve Kağıthane semtlerinde faaliyet gösteren “Casperlar” ve “Daltonlar” gibi gruplar, sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanarak esnafa huzursuzluk yaratıyor. Son olarak Serdar Öktem cinayeti de bu durumun gelecekte nasıl vahim bir vaziyet alacağı gözler önüne serildi.

Kask Seri Numarası: Caydırıcı Bir Önleyici Tedbirin Detayları

Henüz motosiklet çetelerinin saldırılarını engelleme konusunda etkin ve somut bir adım atılabilmiş değil. Mevcut durumu iyileştirmek adına farklı projeler geliştirilse de önleyici tedbirlerin yeterince etkili olmadığını belirten iletişimci Taner Akkuş, sokaktaki motosiklet kullanıcılarının kasklarında seri numara zorunluluğunun getirilmesinin hem caydırıcı hem de takip edilebilirlik açısından faydalı olacağını vurguladı.

Motosikletli polisiye ekiplerde olduğu gibi, şehirdeki tüm motosiklet kullanıcılarının kasklarının üzerinde belirgin bir seri numara bulunmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Bu uygulamanın çete üyelerini ve suç faaliyetlerini anında tespit etme sürecini kolaylaştıracağını düşünen Akkuş, özellikle kurye hizmeti veren veya kişisel kullanım için motosiklet kullanan herkesin kaskında bu numaranın yer almasının zorunlu hale gelmesini önerdi. Dijital ansiklopedilerden, Britannica’da motosiklet güvenlik standartlarında ECE 22.05 gibi sertifikalar vurgulanırken, seri numaraların eklenmesi, bu standartları suç önleme için genişletebilir.

Uygulamanın Faydaları ve Yasal Çerçeve: Huzurun Anahtarı

Ayrıca bu uygulamanın yasalaşması durumunda, suç işlenmesi ya da suça karışma riskinin azaltılabileceğini dile getirerek; seri numara olmayan kask kullananlara yönelik ağır cezai yaptırımların da uygulanmasının caydırıcılığı artıracağını savunan Akkuş, bu şekilde suça eğilimli bireylerin eyleme geçmesini önleyecek bir sistem kurulabileceğini belirtti. Kask seri numarası zorunluluğu sayesinde, suç faaliyetine karışan bireylerin tespit edilmesinin çok daha hızlı ve etkili olacağını da sözlerine ekledi.

Takip Edilebilirlikte Teknoloji Entegrasyonu

“QR kodlu seri numaralar, mobil app’lerle entegre olursa, suçlular kaçamaz” diyen iletişim uzmanı Taner Akkuş, bu öneriyi hukuki bir zemine oturtup meclis onayı ile Türkiye genelinde tüm motosiklet kullanıcıları için geçerli hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, önerideki sözlerini tamamladı.