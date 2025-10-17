BIST 10.244
DOLAR 41,95
EURO 49,00
ALTIN 5.786,83
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, "Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 270 milyar doları zorluyor." dedi.

Erdoğan, "Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sudan'da süren çatışmalar bizi de derinden yaralıyor. Ülkede önce ateşkesin sağlanmasını ardından kalıcı barışın tesis edilmesini arzu ediyoruz. Uluslararası toplumun, kuruluşların Sudan'daki trajediye yeterince eğilmediğini müşahede ediyoruz. Sudan'da akan kanın durması hepimizin insanlık görevidir. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki iç savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin hazırlaması için yoğun çaba içerisindeyiz. İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu! Merkez Bankası faiz indirime gidecek mi?
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu! Merkez Bankası faiz indirime gidecek mi?
Putin-Trump ne zaman görüşecek? Kremlin'den açıklama
Putin-Trump ne zaman görüşecek? Kremlin'den açıklama
Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi
Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi
Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi
Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması
Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı
Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı
Turkcell 5G döneminde farkını ortaya koyacak
Turkcell 5G döneminde farkını ortaya koyacak
Gazze'deki hükümet, İsrail'i Filistinlilerin organlarını çalmakla suçladı
Gazze'deki hükümet, İsrail'i Filistinlilerin organlarını çalmakla suçladı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Tolga Güleç sahnede kaza geçirdi! Oyunu acı içinde tamamladı...
Tolga Güleç sahnede kaza geçirdi! Oyunu acı içinde tamamladı...
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak