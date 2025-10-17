Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, "Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 270 milyar doları zorluyor." dedi.

Erdoğan, "Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sudan'da süren çatışmalar bizi de derinden yaralıyor. Ülkede önce ateşkesin sağlanmasını ardından kalıcı barışın tesis edilmesini arzu ediyoruz. Uluslararası toplumun, kuruluşların Sudan'daki trajediye yeterince eğilmediğini müşahede ediyoruz. Sudan'da akan kanın durması hepimizin insanlık görevidir. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki iç savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin hazırlaması için yoğun çaba içerisindeyiz. İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var." dedi.