Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Epözdemir, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Epözdemir’i 19 Aralık’ta hakim karşısına çıkmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Epözdemir, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.