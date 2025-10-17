BIST 10.236
DOLAR 41,95
EURO 48,99
ALTIN 5.701,87
HABER /  EKONOMİ

Papara Elektronik Para AŞ (Papara), çıkan yasa dışı bahis iddialarına ilişkin açıklama

Papara Elektronik Para AŞ (Papara), çıkan yasa dışı bahis iddialarına ilişkin açıklama

Papara Elektronik Para AŞ (Papara), bazı basın yayın mecralarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone ol

Papara'dan yapılan açıklamada, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirketimize kayyum atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddia edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Papara'nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşu olduğu belirtildi.

Papara'nın diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğu aktarılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yeni yönetim kurulu oluşturulduğu anımsatıldı.


Açıklamada, bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi oldukları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine geçici limitler getirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır.

Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı! 200 liranın üstünde imzası var
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı! 200 liranın üstünde imzası var
Müsilaj mağduru balıkçılar için destek kararı
Müsilaj mağduru balıkçılar için destek kararı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Sakarya'da kanseri yenen 8 yaşındaki çocuk için balonlar uçuruldu...
Sakarya'da kanseri yenen 8 yaşındaki çocuk için balonlar uçuruldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu! Merkez Bankası faiz indirime gidecek mi?
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu! Merkez Bankası faiz indirime gidecek mi?
Putin-Trump ne zaman görüşecek? Kremlin'den açıklama
Putin-Trump ne zaman görüşecek? Kremlin'den açıklama
Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi
Motosiklet çetesi tehdidine karşı kask seri numarası zorunluluğu önerisi
Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi
Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten iç borç açıklaması
Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı
Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı