Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

Anadolu Ajansı
Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla 4+4+4 formülüne geçilmiş ve zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştı. Lise eğitiminin kısaltılması gündemdeki yerini koruyor. 3+1 ve 2+2 formülü konuşuluyor. Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtildi.

