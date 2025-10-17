Hakan Fidan: Türkiye, Gazze’ye nefes olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin ve iki devletli çözümün önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin Filistin’e desteğini sürdüreceğini belirtti.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyuran Bakan Fidan, ziyaretin gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını söyledi.

Bakan Fidan "Vize serbestisi diyaloğu başlamalı.Vize konusunda sorunlar giderilmedi. Almanya'nın aldığı kolaylaştırıcı adımlar kıymetli." ifadelerini kullandı.

Fidan, "Türkiye Gazze'ye nefes Filistin'e umut olmaya devam edecektir. Gazze'de henüz yolun başındayız. Nihai hedef iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması." açıklamasında bulundu.

Suriye'de "Şam-SDG entegrasyonunu takipteyiz." diyen Bakan Fİdan, "Rusya-Ukrayna savaşı için muhtemel barış senaryoları için ne olabilir görüştük. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İmkân ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayi alanında, kısıtlamalardan ziyade ortak projelerdeki fırsatları değerlendiriyoruz. Almanya’nın son dönemde bu yönde attığı olumlu adımları da memnuniyetle karşılıyoruz; kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Ülkemizin savunma mekanizmasına teknik katılımı ve ortak projeler geliştirmesi kritik bir dönemde önem kazanmaktadır. AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında güncel olarak Gazze konusu gelmektedir. Taraf olarak, Gazze’deki ateşkesin devamının ve insani yardımların kesintisiz olarak sürmesinin, sorunun ve savaşın kalıcı olarak durmasını sağlamak için önem taşıdığını teyit ettik.

Ayrıca, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin, bölgede kalıcı barış için temel bir adım olduğunu vurguladık. Gazze’de oluşturulan barış ikliminin ve ateşkesin bozulmaması gerektiğini, bu konuda atılması gereken adımlar ve uluslararası iş birliğinin önemini de meslektaşımızla paylaştık.

Avrupa’nın ve özellikle Almanya’nın, Filistin ve Gazze ile ilgili olarak atacağı adımların büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye, sağlanan bu mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi, bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır. Özellikle bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye’nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir. Atılan her adımın, kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

Amacımız, koordinatörümüz vasıtasıyla arazide faaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın diplomasi ile diğer devletlerle, bizlerle olan koordinasyonunu sağlamaktır. Çünkü biz, bu yardım faaliyetinin uzun vadeli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu koordinatöre gerekli kurumsal adımları da atıyoruz.

GAZZE'YE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz.

Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hâkim olacağı bir Orta Doğu’nun kurulmasıdır.

SURİYE HÜKÜMETİ-SDG GÖRÜŞMELERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Değerli arkadaşlar, görüşmelerimiz kapsamında Suriye’deki durumu da ele alıyoruz. Suriye Hükûmeti’nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, Suriye Hükûmeti’nin ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkân tanınması gerekmektedir.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması ve savaşın son bulması, Avrupa’da ve başka bölgelerde çatışmaların yayılmaması son derece önemlidir. Çünkü artık sadece her iki taraf değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisi ve bizler de başta enerji sorunu olmak üzere çok büyük negatif etkiler altında kaldık.

UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

Ukrayna’da süren savaşı ele aldık ve muhtemel barış senaryolarını görüştük. Bu çerçevede, nasıl bir ateşkesin hayata geçirilebileceği, beklentilerimiz ve görüşlerimiz doğrultusunda çatışmayı sona erdirmek için neler yapılabileceğini değerlendirdik. Ayrıca, koalisyonun çalışmalarını ele aldık ve bu koalisyonun Ukrayna’nın uzun vadeli istikrarına sağlayabileceği katkıları inceledik.

Bakan Fidan'ın ardından sözü alan Wadephul'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var.Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bizi siyasi ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor.

Türkiye iyi bir dost. Bizim için sadece NATO'da bir ortak değil aynı zamanda stratejik bir ortak.

Orta Doğu'da nihayet rahatladık. Silahlar bırakıldı, rehineler bırakıldı. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Bir ışık yaktık. Bu ışığın sürmesinin istiyoruz ki Gazzeliler güven içinde yaşasın. Bölgeye en kısa zamanda temel ihtiyaçlar ulaştırılmalı.

Türkiye Hamas'la temasta bulunarak ateşkese katkı sundu."

SORU CEVAP KISMI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Sayın Trump’ın önce Sayın Putin ile, ardından Washington D.C.’de Sayın Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmesini gördük. Önemli olan, konuyu her iki tarafta da götürebilmektir. Ya taraflarla ayrı ayrı görüşürsünüz ya da onları bir araya getirirsiniz.

Sayın Putin ile buluşuyor olması, bence Ukrayna’nın yokluğunda karar alındığı anlamına gelmiyor. Amerika’nın taktiği de farklı; iki tarafla ayrı ayrı görüşüyor. Önce Sayın Putin ile görüştü, sonra Sayın Zelenski ile; bugün ise Sayın Zelenski ile görüşüyor. Aldığı son veriler doğrultusunda Sayın Putin’le görüşüp bir çerçeve ortaya koyacağını düşünüyoruz.

RUSYA VE UKRAYNA'YI TÜRKİYE'DE 3 KEZ BULUŞTURDUK

Biz de ara buluculuk faaliyetlerinde bulunduk; Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı görüşmeler yaptık ve tarafları İstanbul’da üç tur bir araya getirdik. Türkiye’nin yürüttüğü bu üç tur faaliyet, liderler düzeyinde şu anda olan müzakerelerin altyapısının oluşmasına büyük katkı sağladı. Sadece esirlerin ve diğer insani konuların çözümüyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda tarafların birbirini daha iyi anlamasını sağladı. Tartışılabilecek konuları ve ilerletilebilecek zeminleri belirlediler. Bu hususları liderlere rapor ettiler ve liderler şimdi kendi aralarında belli bir usulle tartışıyorlar. Bu konuda iyimseriz. Türkiye olarak, bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok yüksektir.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

İsrail tarafından bazı ifadeler duyuyoruz, bunlar endişe verici. Hamas'ın enkaz altında kalan cesetleri çıkarma konusundaki yetersizliği bahane gösterip ateşkesi bozacak mı bu konuda endişeler var. kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi lazım. Liderler Mısır'da sadece anlaşma imzalamadı, orada bir araya gelerek bundan sonra atılacak adımların ne olması konusunda önemli tartışmalarda bulundular. Bundan sonra restorasyonla ilgili atılacak adımlar var. Umarız uluslararası toplum harekete geçer anca önce insani engellerin bir an önce aşılması lazım. Salgın hastalık endişeleri var, gıda ve ilaçların gitmediği yönünde raporlar var."

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN SÜREÇ

Atılması gereken adımlar var. Her iki tarafa da düşen sorumluluklar var. Bugün yakın geçmişimizden ders çıkararak artık Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir bakış açısıyla bir bütünleşme sağlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın iradesi tam, hükümet olarak elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız. AB'nin Türkiye'nin üyeliği konusundaki çekincesi olmadığını niyet bazında ifade etmesi gerekiyor.