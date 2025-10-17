Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Bu yıl beklentimizin üzerinde olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında zirai donun yarattığı etkiye de değinerek "Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz" dedi.

ABD'de Washington'da bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında artışa geçen enflasyonla ilgili olarak "Bu yıl belki beklentilerimizin üstünde rakamlarla karşılaşabiliriz" dedi.

Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin hala yüksek kaldığını söyleyen Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Kuraklık ve zirai zon işlenmemiş gıda fiyatlarını çok ciddi bir şekilde etkiledi. Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor. Sanayi dönüşümü Türkiye'nin değer zincirini artırmasına yardımcı oluyor.

Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ancak dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor. Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı ama yine de büyümede ılımlı kaldık. Yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz. Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Büyüme biraz yavaşladı ama sürdürülebilir bir büyüme patikasında olacağız. Genel çerçevede para politikası sıkı, maliye politikası sıkı ve sıkı kalmaya devam edecek.

Mart, Nisan, Haziran ve sonrasında çok farklı zorluklarla karşılaştık ama çok hızlı cevap verdik, kurumlara olan güven arttı. Hanehalkının makro ihtiyati önlemler çerçevesinde dövizle borçlanmasının önünü açmıyoruz. Makroekonomi düzeldikçe bankalar bundan daha fazla sağlayacak, günün sonunda bundan herkes fayda sağlayacak.

Bizim genç nüfusumuz hızla büyüyor, bu çok önemli. 300 milyar dolardan daha fazla altyapı yatırımı yaptık. Üretimi artıracak durumlara bakıyoruz, sanayi tarafına, insanlara yatırım yapıyoruz. 1,6 trilyon dolar seviyesinde ölçekli ekonominin iyi bir altyapısı, kuvvetli bir demografi var. Büyüme ve enflasyon tarafında birinden birinin seçilmesi gerektiğine inanmıyorum, bunun böyle olmak zorunda olmadığını kanıtladık. Gelişmiş ülkelerden teknoloji yatırımını ancak fiyat istikrarını sağlayarak alabiliriz."