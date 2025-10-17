Sözcü yazarından skandal sözler! 'Filistin belası'

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugün kaleme aldığı yazısında 2 yılı aşkın süredir İsrail katliamına uğrayan Gazze ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Çölaşan, Türkiye'nin Gazze yardımlarını eleştirdi.

İsrail-Hamas savaşında 2 yıl sonra ateşkes anlaşmasına varılırken şimdi yerle bir edilen Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için planlamalar yapılıyor. 5 milyonu aşkın insanın yaşadığı binlerce çocuğun anasız babasız kaldığı Filistin için dünya ülkelerinin yapılabilecek imkanları konuştuğu günlerde, Sözcü yazarı Emin Çölaşan Türkiye'nin Gazze hamleleriyle ilgili skandal sözler sarf etti.

"FİLİSTİN TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA"

60 bin insanın hayatını kaybettiği soykırıma uğrayan Gazze halkının Türkiye'nin başına bela olduğunu söyleyen Çölaşan, Filistin'e yapılacak yardımlar için de "İstesek de istemesek de elimizdeki kaynakları oralara yatırmak zorunda kalacağız. Bu işin şakası yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik son dönemde yaptığı büyük övgülerin de harabeye dönen Gazze'nin tüm harcamalarını Türkiye'ye yaptırmak için olduğunu öne süren Çölaşan, "Bu iş dipsiz bir kuyu. Verdikçe vereceğiz ama karşılığında ‘aferin (!)’ dışında hiçbir şey almamız söz konusu olmayacak. Belki gözümüzü boyamak için bizim müteahhitlere birkaç proje verirler ve hepsi o kadardır." ifadelerini kullandı.

ÇADIR VE PREFABRİK KONUTLARIN GÖNDERİLMESİNİ DE ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin adeta Gazzeli mazlumlara yardım etmemesini savunan Çölaşan, Filistin'e çadır, konteyner ve yiyecek gönderilmesini de eleştirdi. Çölaşan "Bizim insanlarımız tarafından kullanılan yüzlerce prefabrik konut yakında Gazze’ye gidecek. Kızılay’ın çadırları, yiyecek stoklarımız da yine aynı yolu izleyecek. Filistin’e yardım olsun diye çok büyük paralar göndereceğiz." dedi.