BIST 10.209
DOLAR 41,92
EURO 48,97
ALTIN 5.668,34
HABER /  EKONOMİ

Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatına 215 milyon 230 bin lira, bireysel sulama hibeye 171 milyon 965 bin 402 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 74 milyon 368 bin 490 lira, sertifikalı tohum üretime 5 milyon 683 bin 219 lira, hayvan gen kaynaklarına 3 milyon 212 bin 625 lira, sertifikalı fidan kullanıma 1 milyon 109 bin 264 lira destekleme ödemesi yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de kritik zirve! Trump ile Zelenskiy görüşecek
ABD'de kritik zirve! Trump ile Zelenskiy görüşecek
Bakan Yerlikaya'dan EGM maaş promosyonu açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan EGM maaş promosyonu açıklaması
Trump'tan Çin'e tehdit: Beni bunu yapmaya zorladılar!
Trump'tan Çin'e tehdit: Beni bunu yapmaya zorladılar!
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi
Yılmaz Tunç: Ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor
Yılmaz Tunç: Ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor
Hakan Fidan: Türkiye, Gazze’ye nefes olmaya devam edecek
Hakan Fidan: Türkiye, Gazze’ye nefes olmaya devam edecek
Merkez Bankası soruşturmasında 7 tutuklama
Merkez Bankası soruşturmasında 7 tutuklama
Sözcü yazarından skandal sözler! 'Filistin belası'
Sözcü yazarından skandal sözler! 'Filistin belası'
694 milyon tonluk kaynak! MİT Raporu: Stratejik silaha dönüşebilir
694 milyon tonluk kaynak! MİT Raporu: Stratejik silaha dönüşebilir
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Bu yıl beklentimizin üzerinde olabilir
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Bu yıl beklentimizin üzerinde olabilir
Faruk Acar’dan CHP’li yönetime sert eleştiri: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık
Faruk Acar’dan CHP’li yönetime sert eleştiri: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık
Tarım ve Orman Bakanlığından milli parklarla ilgili kanun teklifine ilişkin iddialara yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığından milli parklarla ilgili kanun teklifine ilişkin iddialara yanıt