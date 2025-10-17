BIST 10.209
DOLAR 41,92
EURO 48,97
ALTIN 5.668,34
HABER /  GÜNCEL

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi.

Abone ol

Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Eylül'de başlatılan kampanyanın başvuruları bugün itibarıyla tamamlandı.

ÇOĞU VATANDAŞ FAYDALANDI

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olanlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden kısmi olarak faydalanabildi.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsadı.

BORÇ KAPATMALAR İNDİRİM KAPSAMINDA DEĞİL

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamadı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugüne kadar ilgili bankalara başvurdu.

Bu tarihten sonraki borç kapatmalar indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Tunç: Ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor
Yılmaz Tunç: Ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor
Hakan Fidan: Türkiye, Gazze’ye nefes olmaya devam edecek
Hakan Fidan: Türkiye, Gazze’ye nefes olmaya devam edecek
Merkez Bankası soruşturmasında 7 tutuklama
Merkez Bankası soruşturmasında 7 tutuklama
Sözcü yazarından skandal sözler! 'Filistin belası'
Sözcü yazarından skandal sözler! 'Filistin belası'
694 milyon tonluk kaynak! MİT Raporu: Stratejik silaha dönüşebilir
694 milyon tonluk kaynak! MİT Raporu: Stratejik silaha dönüşebilir
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Bu yıl beklentimizin üzerinde olabilir
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Bu yıl beklentimizin üzerinde olabilir
Faruk Acar’dan CHP’li yönetime sert eleştiri: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık
Faruk Acar’dan CHP’li yönetime sert eleştiri: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık
Tarım ve Orman Bakanlığından milli parklarla ilgili kanun teklifine ilişkin iddialara yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığından milli parklarla ilgili kanun teklifine ilişkin iddialara yanıt
Barajların kuruduğu Bursa'ya kuvvetli yağış geliyor! Uzman isim tek tek açıkladı
Barajların kuruduğu Bursa'ya kuvvetli yağış geliyor! Uzman isim tek tek açıkladı
Papara Elektronik Para AŞ (Papara), çıkan yasa dışı bahis iddialarına ilişkin açıklama
Papara Elektronik Para AŞ (Papara), çıkan yasa dışı bahis iddialarına ilişkin açıklama
Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
Zorunlu eğitim kısalacak mı? MEB’in hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı! 200 liranın üstünde imzası var
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı! 200 liranın üstünde imzası var