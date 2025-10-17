BIST 10.209
Trump'tan Çin'e tehdit: Beni bunu yapmaya zorladılar!

Trump'tan Çin'e tehdit: Beni bunu yapmaya zorladılar!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı ile iki hafta içinde görüşeceğini belirtti. Trump, "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil beni bunu yapmaya zorladılar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil beni bunu yapmaya zorladılar" açıklamasında bulundu.

"ÇİN İLE TİCARET SAVAŞINDAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuşmuştu.

Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtmişti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlatmıştı. Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürmüştü.

