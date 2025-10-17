BIST 10.209
Faruk Acar: Bursa'nın susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır" dedi.

Faruk Acar NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Evliya Çelebi'nin yüzyıllar önce "Velhasıl Bursa sudan ibarettir…" dediğini anımsatarak, bugün CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde Bursa'nın susuzluktan ibaret hale geldiğini ifade etti.

Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken muslukların akmadığını, Bursa halkının susuz olduğunu belirten Acar, "Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" dedi.

