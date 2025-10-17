Donald Trump'tan New York Times'a 15 milyar dolarlık dava

ABD Başkanı Donald Trump, '2024 adaylığımı baltaladı' diyerek The New York Times’a yeniden iftira davası açtı. İlk dilekçesi 'aşırı süslü' bulunarak reddedilen Trump, yeni başvurusunda 15 milyar dolar tazminat istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times ve bazı muhabirlerine karşı açtığı iftira davasını yeniden sundu.

Trump, medya kuruluşunu 2024 başkanlık adaylığını baltalamak ve iş dünyasındaki itibarını zedelemekle suçluyor.

YENİDEN DAVA AÇTI

Florida Orta Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Steven D. Merryday, geçen ay 85 sayfalık ilk dilekçeyi 'gereksiz yere süslü, dağınık ve uzun' olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Merryday, "Bir dilekçe, hakaret ve öfke beyanı için kamuya açık bir platform değildir." diyerek Trump’ın avukatlarına 28 gün içinde sadeleştirilmiş bir versiyon sunma izni vermişti.

ÖVGÜ DOLU İFADELER DAVA DİLEKÇESİNDEN ÇIKARILDI

Trump’ın perşembe akşamı sunduğu yeni dava dilekçesi 40 sayfa uzunluğunda.

İlk davadaki sanıklardan Times muhabiri Michael S. Schmidt listeden çıkarıldı. Ayrıca Trump’ın 2024 zaferini 'Amerikan tarihinin en büyük kişisel ve siyasi başarısı' olarak nitelendiren övgü dolu ifadeler de dilekçeden çıkarıldı.

Yeni başvuruda da tıpkı ilkinde olduğu gibi 15 milyar dolarlık tazminat talebi yer alıyor.

MEDYA KURULUŞLARINA ARDI ARDINA DAVALAR

Trump’ın New York Times’a açtığı dava, büyük medya organlarına karşı yürüttüğü bir dizi hukuki mücadelenin son halkası.

CBS News ve ABC News, Trump’ın açtığı davaları 16’şar milyon dolarlık anlaşmalarla sonlandırmıştı.

Ayrıca Trump’ın iletişim ekibinden bir yetkilinin baskısıyla ABC’nin geç saat kuşağındaki talk show sunucusu Jimmy Kimmel, kısa süreliğine yayından alınmıştı.

"GERÇEKLERİ SUSTURMA GİRİŞİMİ"

New York Times sözcüsü, "Bu dava ilk günden beri temelsizdi. Bugün değişen hiçbir şey yok. Bağımsız gazeteciliği susturma çabası sonuçsuz kalacak." açıklamasını yaptı.

Yargıç Merryday, eski davada olduğu gibi Trump’ın yeni başvurusunun da yasal gereklilikler olan 'kısa ve açık bir beyan' standardına uygun olup olmadığını inceleyecek.

NEW YORK TIMES UZUN ZAMANDIR HEDEFTE

Trump, daha önce de 2021’de The New York Times’a finans geçmişini konu alan bir haber nedeniyle dava açmış, ancak dava reddedilmiş ve gazetenin yasal masraflarını ödemesine karar verilmişti.

2020’de ise Trump’ın kampanya ekibinin gazetenin köşe yazısı nedeniyle açtığı dava da düşmüştü.