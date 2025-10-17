Yaz okullarında üst sınıf dersleri dönemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerde derslerin sadeleştirilmesi ve uygulamalı eğitimin artırılması gerektiğini söyledi. Özvar, öğrencilere proje ve staj temelli eğitim fırsatlarının sunulacağını, bazı programlarda uygulamaların bir ya da iki dönem süreceğini belirtti. Ayrıca, yaz okullarında başarılı öğrencilerin üst sınıflardan ders alarak erken mezun olabileceğini ifade etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektörlük binası Senato Odası'nda bilim adamlarıyla bir araya gelen Özvar, "Senato Toplantısı"na katıldı.

Üniversite yerleşkesi girişinden Anıtlar bölgesine kadar düzenlenen kortej yürüyüşüne öğretim üyeleri ve öğrencilerle katılan Özvar, burada üniversiteden mezun olduktan sonra öğretim hayatına devam eden eğitimcilerin oluşturduğu "Atatürk Üniversitesi Mensupları Bar Ekibi" gösterisini izledi, bilim kitabesine taş işledi.

Özvar, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki "Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada ise üniversitenin elde ettiği başarılardan bahsetti.

Bir üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda ortaya koyacağı performans ve başarının sadece hocaların gayretleri ve üretkenlikleriyle, idarecilerin gayretleriyle gerçekleşmeyeceğini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"En az bunlar kadar üniversitelerdeki öğrencilerimizin de gayretleri çok önemlidir. Sadece Türk öğrenciler değil yurt dışından aramıza katılan öğrencilerin de bu konuda gayret sarf etmelerini bekliyoruz. Öğrencilerimizin sadece derslere giren, pasif dinleyici, kampüse gelip derslere katılıp yurduna ya da evine dönen paydaş olmasını istemiyoruz. Bunun ötesine geçerek üniversitemizdeki eğitim öğretim, araştırma, sosyal sorumluluk faaliyetlerine aktif katılmalarını bekliyoruz."

Özvar, birkaç yıl içinde yapacakları çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi:

"Önümüzdeki yıllarda bütün üniversitelerimizde staj ve uygulamalı eğitim konusunda yeni bir takım adımlar atıyoruz. 2 sene önce meslek yüksekokullarına yönelik başlattığımız reform, ıslahat çalışmalarının yeni bir aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Artık staj kadar iş yerinde mesleki eğitim, uygulamalı eğitime geçiyoruz ve bütün üniversitelerimizden artık bilhassa uygulamalı eğitim barındıran mesleki programlar başta olmak üzere önlisans ve lisans programlarında bu düzenlemeleri hayata geçirmelerini bekliyoruz. Sadece 20 günden ibaret olan staj veya uygulamaların artık en az bir sömestr, bazı programlarda ise iki sömestre kadar çıkmasını planlıyor ve bunu hayata geçiriyoruz. Sadece dershanelerde teorik derslerle değil aynı zamanda okuduğu programın uygulamalarını iş yerinde yapacak şekilde bir planlamanın vakti gelmiştir. Üniversitelerimizden bu hususta gerekli adımı atmalarını beklediğimizi ifade etmek isterim. YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konuların başında iş yerinde mesleki eğitim ve uygulamalı eğitim olacaktır."

Üniversitelerin ülkenin istihdamına hızla katacağı mezunları düşünmesi gerektiğine değinen Özvar, mezunlarının istihdamını ya da iş bulmasını hesaba katmayan üniversitelerin önümüzdeki yıllarda rekabette ileri gidemeyeceğini kaydetti.

Özvar, uygulamalı ve mesleki eğitimin öne çıkmasıyla üniversitelerden dersler konusunda daha fazla gayret sarfetmelerini beklediklerini anlatarak, "YÖK olarak hazırlamış olduğumuz plan ve proje dahilinde artık programların, bölümlerin derslerinde sadeleştirmelerin başlaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çok sayıda, öğrenciye bir şey kazandırmayan derslerin yerine daha sadeleştirilmiş, öğrenciyi daha proje yapmaya, daha fazla uygulamaya iten derslere yönelmelerini bekliyoruz. Çağ ile ilişkisi kesilmiş, öğrenciye bir şey kazandırmayan derslerin sistemin dışına çıkartılmasını istiyoruz." dedi.

Yaz okullarıyla ilgili değişikliklere de değinen Özvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz okulunda da dileyen, isteyen ve başarılı olan öğrencilerimizin artık üst sınıflardan ders alması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonra üniversitelerimiz aşağıdan veya veremediği derslerin ikmalini tamamladığı bir kurs olmaktan çıkarak yaz okullarının üst sınıflardan ders alınabileceği bir döneme geçmesini ve bu şekilde bir ıslah ve iyileştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde üst sınıflardan da ders alarak belki de daha erken sürede mezun olabilecek. Üniversitelerimizin de bu konuda gerekli çalışmaları yapacağına inanıyorum."

Açılışın ardından üniversite yerleşkesindeki arazide Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile birlikte traktör sürüp tohum eken Özvar, çiftçilerle kısa bir süre sohbet etti.

Özvar, son olarak Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı ve üniversite tarafından kurulan stantta üretilen gıdalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.