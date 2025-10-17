BIST 10.209
Dilekçe Komisyonu'na sunuldu! Kadınlara zorunlu askerlik...

Dilekçe Komisyonu'na sunuldu! Kadınlara zorunlu askerlik...

TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan bir başvuruda, kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik hizmetine tabi tutulması önerildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir başvuru gündem oldu. Başvuruda, Türkiye’de kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik hizmetine tabi tutulması önerildi.

Teklifte, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bulunan “eşitlik ilkesi” hatırlatılarak, sadece erkeklerin değil kadınların da zorunlu askerlik yapmasının eşit yurttaşlık anlayışına uygun olacağı belirtildi. 

KADINLAR ASKERE GİDECEK Mİ?

Şu anda Türkiye’de kadınlar için askerlik zorunlu değildir. Halihazırdaki askerlik sistemi yalnızca erkek vatandaşları kapsamaktadır.

Kadınlar sadece gönüllü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde subay veya astsubay olarak görev alabiliyor.

TBMM’ye sunulan teklif, yalnızca bir vatandaş başvurusu niteliğindedir. Kısacası bu konu kabul edilmiş ya da yürürlüğe girmiş değildir. Bu doğrultuda “kadınlar askerlik yapacak mı?” sorusunun cevabı hayır, Türkiye’de kadınlar için askerlik şu anda zorunlu değildir. 

KADIN ASKERLİK ÖRNEKLERİ

Dünyada Norveç, İsveç, Finlandiya ve İsrail gibi ülkelerde kadınlar da zorunlu askerlik uygulamasına dahil ediliyor.

