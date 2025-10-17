Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 8 isimde uyuşturucu tespit edildi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Operasyonda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.
KAN ÖRNEKLERİ ALINDI
Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
İşlemleri tamamlanan ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.