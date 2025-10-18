BIST 10.209
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, ABD’nin gerilimi tırmandırmak istemediğini ve Trump’ın savaşı bitirmek istediğini söyledi. Trump ise görüşmenin “ilginç ve samimi” geçtiğini belirterek, iki ülke liderinin “zafer ilan edip tarihi karara bırakması” gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile geçrekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ZELENSKİ: ABD GERİLİMİ TIRMANDIRMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Trump'ın yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Zelenski, "ABD'ye güveniyoruz. Trump savaşı bitirmek istiyor. Uzun menzilli füzelerle ilgili açıklama yapmama kararı aldık. ABD gerilimi tırmandırmak istemiyor. Trump ile güvenlik garantilerini görüştük" diye konuştu. 

Donald Trump ise Zelenski ile yaptığı görüşmenin "ilginç ve samimi" olduğunu söyledi. Trump, "Başkan ben olsaydım bu savaş başlamazdı. Zelenski'ye -Putin'e önerdiğim gibi-  bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledim. İkisi de zafer ilan etsin, tarih karar versin" ifadelerini kullandı. 

ZELENSKİ FÜZE TALEP EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Zelenski, bu ziyarette hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze talep edeceğini açıklamıştı.

Trump da Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin, "Kiev'e Tomahawk füzesi verecek misiniz?" sorusuna "Göreceğiz... Verebilirim" yanıtını vermişti.

