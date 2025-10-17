BIST 10.209
Ergin Ataman, Anadolu Efes'i Cedi'yle geçti

Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup oldu.

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes ligin beşinci haftasında evinde konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos BC'ye 95-81'lik skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes bu sezon 3. mağlubiyetini alırken, Panathinaikos BC 4. galibiyetini hanesine yazdırdı.

Anadolu Efes'te milli uzun Ercan Osmani karşılaşmanın ilk çeyreğinde yaşadığı omuz sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.

Panathinaikos'ta; Cedi Osman 29 sayı ile kariyer rekoru kırarken, Ömer Faruk Yurtseven 15, Jerian Grant 11, Richaun Holmes 20 sayı ile mücadele etti.

Anadolu Efes'te ise; Shane Larkin 18, Jordan Loyd 13, PJ Dozier 15 sayı ile çift haneye çıkan isimler oldu.

