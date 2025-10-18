Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti, Trump uğurlamadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump, Zelenski’yi uğurlamadan toplantı salonundan ayrıldı. Zelenski’nin bu davranışa ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.Abone ol
TRUMP, ZELENSKİ'Yİ UĞURLAMADI
Resmi ziyareti kapsamında toplantı öncesi ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, basın mensuplarının sorularını yanıtladıklarından sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
ZELENSKİ, BEYAZ SARAY'I TERK ETTİ
Toplantı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi uğurlamadı. Zelenski, Beyaz Saray'ı terk etti.
Zelenski, Trump'ın hareketine ilişkin basına herhangi bir açıklama yapmadı.