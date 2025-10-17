Tokat'tan acı haber! MSB duyurdu: Şehidimiz var...

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim’de şehit olmuştur.