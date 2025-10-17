BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Tokat'tan acı haber! MSB duyurdu: Şehidimiz var...

Tokat'tan acı haber! MSB duyurdu: Şehidimiz var...

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner'in eğitim esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıkladı.

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim’de şehit olmuştur.

