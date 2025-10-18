Defne Samyeli'den açıklama: Sonuçlara güvenmiyoruz

Şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı. Defne Samyeli, kızları Derin ve Deren Talu'nun uyuşturucu testlerini pozitif çıkmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları açıklandı.

19 ünlüden 8'inin testi pozitif çıktı. Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu da uyuşturucu testleri pozitif çıkan isimler arasındaydı.

DEFNE SAMYELİ: SONUÇLARA GÜVENMİYORUZ

Samyeli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti.

Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada gizlilik kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz.

Bu operasyona da Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız.

DEREN TALU: HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM

Deren Talu da sonuca tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.