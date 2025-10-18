BIST 10.209
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var

Anadolu Ajansı
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.

Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

