İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.
Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
