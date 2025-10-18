BIST 10.209
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut'tan (76) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

